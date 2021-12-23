Kaza yaptı yaralandı aracını terk etmedi

Bolu’da TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR bariyerlere çarparak devrildi. Yaralanan TIR sürücüsü aracını bırakmak istemediğini belirterek hastaneye gitmek istemedi.

Kaza yaptı yaralandı aracını terk etmedi

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolu TEM Otoyolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Eray Topaktaş idaresindeki 34 CTH 121 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada başından ve elinden yaralanan sürücü Eray Topaktaş, 112 Acil ekiplerine hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Topaktaş’ın ‘Aracımı bırakıp

gitmem. Hastaneye gitmek istemiyorum” dedi. Sürücüsünün hastaneye gitmesini reddetmesi nedeniyle 112 Acil ekibi olay yerinden ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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