Kaza yaptı yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı

Mudurnu ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, yaralı arkadaşını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza yaptı yaralı arkadaşını bırakarak kaçtı

Haber:Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 FC 3219 plakalı otomobil, Karacakaya mevkiinde Yasin İ. yönetimindeki 14 LB 766 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı fark eden kamyon sürücüsü aracını emniyet şeridine çekerek otomobilin yanına geldi. Otomobilin sürücü koltuğunda kimseyi göremeyen Yasin İ. yan koltuktaki yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kazada yaralanan Hulusi K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Polis ve karayolları ekipleri ile vatandaşlar, kaza yapan otomobilin sürücüsünü bir süre bölgede aradı. Kaza bölgesinde bulunamayan ve olay yerinden kaçtığı değerlendirilen otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

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