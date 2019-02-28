Kaza yürekleri ağza getirdi

İlimiz Merkez ilçe tabaklar mahallesinde iki sokağın birleştiği noktada gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza yürekleri ağza getirdi

Haber: C.Kutay Aykan

Alınan bilgilere göre bayan sürücünün idaresindeki 14 BT 361 plakalı otomobil ile bir elektrikli motosiklet Şener Sokak ile Güneş Sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın ardından bayan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, büyük bir kısmı asar gören motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından korkan ve şoka giren bayan sürücü vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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