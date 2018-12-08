HABER: C.Kutay AYKAN

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametine doğru giden Yusuf Arslan idaresindeki 14 LA 024 plakalı otomobil ile karşı istikamette ilerleyen Kemal Kesen yönetimindeki 14 KN 065 plakalı otomobil Hacıhalimler köyü yol ayrımında çarpıştı. Araç sürücüleri kazadan yara almadan kurtulurken Yusuf Arslan'ın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Dedeoğlu ile Senahat Dedeoğlu yaralandı. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan Ali Dedeoğlu olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu ağır yaralı olarak çıkartıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralı olarak kurtarılan Ali Dedeoğlu tedavi gördüğü hastanede sabaha karşı hayata tutunamayarak yaşama veda eti.

Kazada yaşamını yitiren Dedeoğlu’nun cenazesi Bugün Taşkesti Beldemize bağlı Ilıca Köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek.