Kazalar adeta geliyorum dedi

BOLU’da, son 3 ayda yaşanan trafik kazaları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı

Kazalar adeta geliyorum dedi

. Kameralara yansıyan görüntülerde kazaların adeta geliyorum dediği gözlendi. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne ait kentin çeşitli noktalarında bulunan hareketli ve sabit MOBESE kameralarına son 3 ayda farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucu yaşandığı gözler önüne serildi. Görüntülerde, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde kırmızı ışık ihlali yapan bir midibüsün başka bir minibüse çarpması, D-100 Karayolu Dağkent ve Tugay Kavşakları mevkilerinde kırmızı ışıkta duran araçlara başka araçların çarpması sonucu meydana gelen kazalar, D-100 Karayolu Çaydurt mevkii ve Karaçayır Mahallesi’nde kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpışması yer aldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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