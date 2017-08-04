Haber: Semih BAYKAL

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu’nun ilimiz Yeniçağa ilçesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden Mehmet Ali Uludüz yönetimindeki 16 CYB 35 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ertuğrul Bal’ın kullandığı 06 DPA 65 plakalı TIR’a arkadan çarptı

Kaza sonucunda TIR’a arkadan çarpan araç içinde bulunan Fatma Uludüz ve Bekir Mert olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı zamanda Mehmet Ali Uludüz ve Rabia Mert yaralı olarak ambulans ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.