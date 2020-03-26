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Kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Bolu'da ve Sakarya’da meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Haber: Volkan Yılmaz

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde Bolu'da meydana gelen 2 ayrı kazada trafik ışıkları bulunmayan dört yol geçişlerinde otomobillerin çarpışması MOBESE kameralarınca görüntülendi.

Sakarya'da tali yoldan ana caddeye kontrolsüz çıkan bir otomobile başka bir otomobilin hızla çarpması görülüyor.  Kentteki başka noktada meydana gelen bir kazanın görüntüsünde ise yol kenarında park halinde bekleyen bir otomobilin sürücüsünün, kapıyı birden açması sonucu yoldan geçen motosikletin kapıya çarparak devrilmesi ve motosikletteki 2 yolcunun yere düşmesi yer alıyor.D-650 kara yolundaki kazada da trafiğin yoğun seyrettiği yoldan çıkmak için yavaşlayan tıra, arkadan gelen yolcu otobüsünün çarpma anları kameralara yansıyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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