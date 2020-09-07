Kazalar mobeselere yansıdı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da, D-100 Karayolu ve kent merkezinde sürücülerin kurallara uymaması sonucu meydana gelen 3 farklı trafik kazası Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıdı. D-100 Karayolu’nda meydana gelen kazada, seyir halindeyken yaya geçidinde yavaşlayan cipe arkadan gelen tırın çarpması sonucu maddi hasarlı kaza oluştu. Kent merkezinde Mehmet Akif Ersoy Bulvarı’nda yaşanan kazada ise, minibüsün kavşaktan döndüğü sırada hızla gelen otomobilin minibüse çarptıktan sonra yön tabelalarına vurarak durabildiği görüldü. Kazalarda ciddi bir yaralanma olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020, 12:03