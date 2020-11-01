Kazalar trafiği felç etti

Haber: C. Kutay Aykan

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara yönü Elmalık mevkisinde sağanağın da etkisiyle 7 aracın karıştığı 3 farklı trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik kazaları nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ve Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.