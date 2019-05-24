Haber: Birol Ertunç

İlimiz Gerede ilçesinde gece saatlerinde kazalar üst üste geldi. Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilk olarak 112 Çağrı Merkezinden gelen ihbar sonucu Sabancı kavşağında meydana gelen kazaya müdahale ettiler. Gece 11 sıralarında meydana gelen kazada bir minibüs ile binek otomobil çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yol güvenliğini sağladı ve kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçede meydana gelen bir diğer kaza ise gece saat 01.15 sıralarında D-100 karayolu Ibrıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden bir tır, şoförünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan refüje çarptı. 112 Çağrı Merkezine gelen ihbar sonucu olay yerine ulaşan Gerede İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kazaya müdahale ederken kaza sonucu tırda büyük maddi hasar meydana geldi.