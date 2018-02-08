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08 Şubat 2018 Perşembe
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    • Kazalarda kaç kişi öldü

    Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye genelinde geçen yıl meydana gelen 410 bin 367 trafik kazasında 3 bin 530 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 663 kişi de yaralandı.

    08 Şubat 2018 Perşembe 09:21
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    Kazalarda kaç kişi öldü

    HABER:Ceylan Beykoz

    Bolu’da meydana gelen 931 trafik kazasında 41 kişi hayatını kaybederken, bin 864 kişi ise yaralandı. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurların başında ilk sırayı sürücüler alırken bunu sırasıyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti. Trafik kazalarına karışan araç cinslerine bakıldığında bisikletin ilk sırada yer alması dikkat çekerken ardından at arabası, motorlu bisiklet, motosiklet ve otomobil yer aldı. Türkiye genelinde günlük ortalama bin 124 kaza meydana gelirken, bu kazalarda her gün 9 kişi hayatını kaybediyor.

     

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