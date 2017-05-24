Haber: BMA

Tarım, teknoloji, enerji gibi konuların ele alındığı ve Göynük Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan birbirinden farklı becerilerin sergilendiği 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nı gezen Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. İlçede benzer organizasyonların sık sık yapılmasını gönülden istediklerini belirten Başkan Kemal Kazan, yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizin yapacakları buluşlarla ülkemiz yararına önemli hizmetleri hayata geçirebileceklerini inanıyorum. Ortaokul çağındaki öğrencilerimizin birçok alanda yaptıkları bu çalışmalar bizleri gerçekten gururlandırıyor. Her biri ileride bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilirler. Bu da bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olur” ifadelerini kullandı. Bu proje çalışmalarının, ileride öğrencilerin başarılı çalışmalara atacakları imzaların basamağı olacağını dile getiren Başkan Kazan, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.