Kazan, Çankaya’yı tebrik etti





Kemal Kazan açıklamasında “varlıkları, destekleri ile her zaman manevi güç kaynağım olan değerli hemşerilerim.Aylardır sahada birlikte çalıştığım, gecesini gündüzüne katan, Göynük’ün geleceği için taşın altına elini değil gövdesini koyan kıymetli yol arkadaşlarım.Öncelikle ifade etmeliyim ki ben sizlerden razıyım Cenab-ı Allah da sizlerden razı olsun.Yılmadınız, yorulmadınız, geri durmadınız, son dakikaya kadar omuz verdiniz.On yıl boyunca sizler için, Göynük için en iyisini istedim ve yapmaya çalıştım.Bu 10 yıllık süreçte. Biz Ak Belediyecilik anlayışımızla bugüne kadar hayal olan yapılamayan projeleri gerçekleştirdik. Göynük’ün her bir mahallesi, sokağı ve insanları ayrı ayrı yer etti yüreğimde. Bize güzel yüreklerini açtıkları için, güzel duaları için teşekkürü bir borç bilirim. Görev sürem boyunca istemeyerek de olsa gönlünü kırdığım insanlar olmuştur. Ben şahsım olarak herkese hakkımı helal ediyorum.Demokrasiye olan inancımız tartışılmaz. Dün yapılan yerel seçimler başta Göynük’ümüz olmak üzere tüm Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun.

Sevdalısı olduğum bu memleketin her karışında hakim kıldığı sevgiyi, hoş görüyü, saygıyı kazandığımıza inanıyorum. Başımız dik, alnımız açık! Bizlerden desteklerini esirgemeyen Ak Partili hemşehrilerime ve partili partisiz tüm dostlarımıza, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, halkın tercihi yeni Başkana görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.