Kazan çevre yolu hakkında bilgi verdi

Haber: Esra Öztürk

Kazan, yaptığı açıklamada, çevre yolu inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini, ilçenin tarihi dokusunun olduğunu, yolun ise bu dokuya zarar vermemesi için ilçenin etrafından dolaşacağını kaydetti.

"Bolu'dan Sakarya tarafına doğru giden sekiz kilometrelik bir bağlantı yolunu projelendirmiş ve başlatmıştık" diyen Kazan, "Yılsonuna kadar bu yol tamamlanacak. Yol yapım ekibi çalışmakta. Yolu bitirmek için canla başla çalışmakta. Çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte ilçeye büyük araçların girişini yasaklayacağız ve tarihi dokuyu koruyacağız" diye konuştu.

Kazan, Göynük için hayati önemi olan yolun bir an önce bitirilmesi noktasında herkesin var gücüyle çalıştığını sözlerine ekledi.