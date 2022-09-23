Kazan dairesi ve kalorifer tesisatı kurulacak

Bolu Jandarma Komutanlığı, Boludağı Karakol Binası Kazan Dairesi ve Kalorifer Tesisatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/964977