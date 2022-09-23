Kazan dairesi ve kalorifer tesisatı kurulacak

Bolu Jandarma Komutanlığı, Boludağı Karakol Binası Kazan Dairesi ve Kalorifer Tesisatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/964977

Kazan dairesi ve kalorifer tesisatı kurulacak
1-İdarenin
a) Adı : BOLU ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : KÜLTÜR SEHITLER 47 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742703580 - 3742703589
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Bolu Jandarma Komutanlığı, Boludağı Karakol Binası Kazan Dairesi ve Kalorifer Tesisatı Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Karakol Binası Kazan Dairesi Ve Kalorifer Tesisatı Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu Merkez Bolu Dağı Karakolu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.10.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İhale Toplantı Salonu

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