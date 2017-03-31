Haber: BMA

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili dolayısıyla ilçe halkı ve esnaflarını ziyaret ederek mübarek üç ayların tüm insanlığa huzur, barış ve refah getirmesi diledi. Belediye Başkanı Kemal Kazan gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, “Mübarek Üç Ayların müjdecisi Regaip Kandili ’nin sevgi, merhamet, hoşgörü ve kardeşlik duygularının gönüllerimize kattığı aydınlığın, İslam âleminden tüm dünyaya yayılması” temennisinde bulundu. Başkan Kazan yaptığı bir dizi ziyaretin ardından akşam Göynük İlçe Müftülüğü’nün düzenlediği Regaip Kandili programına iştirak ederek ilçe halkına kandil simidi ikramında bulundu.