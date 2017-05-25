Haber: BMA

Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şentürk, dernek gönüllülerinden Cavide Erseven ve dernek üyeleri geçtiğimiz gün Göynük’ü ziyaret ederek ilçede yaşayan Murat Akıtürk isimli fiziksel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye ettiler. Bu güzel hediyeden dolayı mutluluğu yüzünden okunan Murat Akıtürk ve ailesi hayırsever Cavide Erseven ve Dernek Başkanı İsmail Şentürk’e teşekkür ederken, Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan yaptığı açıklamada, “Bizler sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçemizde bulunan engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda yardımlarımızı yapmaya özen gösteriyor, sosyal hayata katılımları için elverişli ortamları yaratmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan yardımlar da engelli vatandaşlarımızı mutlu ettiği kadar bizleri de mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi Murat kardeşimize akülü tekerlekli sandalye yardımında bulunan Cavide Erseven Hanım başta olmak üzere yardımın ulaşmasında aracı olan Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk ve dernek üyelerine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.