Kazan mesai arkadaşlarıyla yemekte bir araya geldi

Haber: Aysun Beykoz

Göynük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Kemal Kazan birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi. Personelin arasında yemek yiyen Kazan, yemekten sonra personelle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Birlik ve beraberlik içerisinde memlekete daima hizmet bilinciyle çalışmaya devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kazan, “Göynük Belediyesi olarak ilçemizin gelişip güzelleşmesi adına bugüne kadar önemli çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların hepsinde kıymetli belediye personelimizin özverili çalışmalarının etkisi var. Personelimizin gecesini gündüzüne katarak verdiği emeklerle ilçemiz bugünlere ulaştı. Bundan sonraki süreçte de halkımız teveccüh gösterirse eğer değerli personelimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde, özveriyle Sakin Şehir Göynük’ümüz için çalışmaya devam edeceğiz. Güzel ilçemizin gelişip güzelleşmesi adına yaptığımız her çalışmaya personelimiz ile birlikte imza atmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yemekten sonra park ve bahçeler personeliyle birlikte şehir merkezinde yürütülen peyzaj çalışmaları kapsamında Başkan Kemal Kazan yenilenen şehir mobilyaları içerisinde yer alan saksılara ‘Altuni Taflan ve Cennet Bambu çiçeklerinin dikim işlemi gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 15:24