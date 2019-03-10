Kazan projelerini açıklamaya devam ediyor

Haber: BMA

İlçenin en büyük sorunlarından birisi olan park sıkıntısına yapmayı planladıkları kapalı ve katlı otoparkla çözüm bulduklarını belirten Kazan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerine var gücüyle çalıştığını ve halkıngösterdiği teveccüh ile 10 yıldır Göynüğe bu zamana kadar yapılmayanları yaptıklarını belirten Kemal Kazan, “Göynük için hayallerimiz var, Göynüğü çok seviyoruz. Göynük gerçekten bizim için bir sevda,halkımız bir daha teveccüh gösterirse Göynüğe bir daha hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Göynük’ün başlıca sorunlarından biri otopark sorunu. Göynüğün coğrafi ve fiziki durumundan dolayı bu bir ihtiyaç ve biz bu ihtiyacı görüyoruz.Bu zamana kadar altyapı problemlerini çözdük inşallah bu önümüzdeki dönemde de üst yapılı projelerden en önemlisi katlı otoparkı yapacağız, üzerinde de alışveriş merkezi olacak şimdiden milletimize Göynüğümüze hayırlı olsun diyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 14:22