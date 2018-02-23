Haber: Semih Baykal

Lig’de 2 hafta aradan sonra evinde B.B. Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Boluspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, maçın ardından şunları ifade etti; “Öncelikle kazanamadığımız için üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Ama iddiadan kopmamak adına kaybedilmemesi gereken de bir maçtı. Bugün çocuklar onu başardı. Maçta çok pozisyon üretmedik ama Diarra’nın pozisyonu goldü ve maç 2-0 olmuştu. Maçı 2-0 getirdikten sonrada koparabilirdik. Çok daha farklı organizasyonlar üretebilirdik. 1-0’da yediğimiz bir yan topta maç 1-1’e geldi. Tabi bundan sonra stres ve bir de geçen haftanın yorgunluluğu ile sakat oyuncularımız vardı. Tabi mazerete gerek yok. Sahada yine 11 kişiydik. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Yusuf Emre’de son oyuncuyu değiştikten sonra kasığından sakatlandı. Tabi bu maçı çok çabuk unutup, Altınordu maçına konsantre olmamız lazım.3 günde bir maç oynuyoruz ve bu kolay bir şey değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. ”