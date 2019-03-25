“Kazanan bizler ve Bolulular olacak”

Haber: Aysun Beykoz

Çok sayıda partilinin katıldığı yürüyüşte partililer Saadet bayrakları, pankart ve dövizlerle Kılınç’a destek oldu. Kardelen meydanına kadar karanfil dağıtarak ilerleyen Kılınç yürüyüşün sonunda kısa bir basın açıklaması yaptı.

Kılınç yaptığı açıklamada, “31 Mart yerel seçimleri için Bolu’da elini sıkmadığımız vatandaş kalmasın diye tüm gayretimizle çalıştık ve son bir haftada da çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerde bize şans vermeyenler 1 Nisan günü mazlumların sesinin ne kadar gür çıktığını görmüş olacaklar. 1 Nisan’da adil, şeffaf, üreten, hoşgörülü ve paylaşımlı yeni bir güne hep birlikte uyanmış olacağız. Hep birlikte kazanan bizler ve Bolu’lular olacak” ifadelerini kullandı.

EYT’Lİ VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Yürüyüş sonunda Kılınç’ın yanına gelen ve EYT mağduru olduğunu beyan eden bir bayan içinde bulunduğu zor şartları anlatarak Kılınç’tan destek istedi. EYT mağduru olduğunu söyleyen bayan, geçinmek için zor şartlarda çalışmak zorunda kaldığını beyan ederek, “Gelin görün. Kereste fabrikasında erkeklerle kereste çekiyorum. İki çocuğum var çalışmak zorundayım. 800 Lira kira veriyorum” dedi.

Tayyip Erdoğan’a da seslendiğini söyleyen kadın “Hakkımı helal etmiyorum. Ben alın teri döküyorum ve size güveniyorum” diye konuştu.