Haber: Esra Öztürk

15 Temmuz 2016 da, Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında Şehit olan Özel Hareket Polis Memuru Velit Bekdaş anısına açılan Yaman Çiçekçilik’ 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 18 Mart günü elde edeceği bütün kazancı Mehmetçik Vakfına Bağışlama kararı aldı. İşletme sahibi Bahadır Yaman, hazırlattığı afiş ile aldığı kararı tüm vatandaşlara gösterdi ve ayrıca 2582’ye SMS atarak vatandaşların da destek olabileceğini belirtti. Yaman Çiçekçiliğin bu anlamlı kararı herkes tarafından takdir edilirken, diğer işletmelere de örnek olması temennisinde bulunuldu.