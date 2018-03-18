banner133

banner130

banner101

18 Mart 2018 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilimizden maddi ve manevi destekler sürüyor.

    18 Mart 2018 Pazar 12:08
    Bu haber 67 kez okundu
    Kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacak

    Haber: Esra Öztürk

    15 Temmuz 2016 da, Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında Şehit olan Özel Hareket Polis Memuru Velit Bekdaş anısına  açılan Yaman Çiçekçilik’ 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 18 Mart günü elde edeceği bütün kazancı Mehmetçik Vakfına Bağışlama kararı aldı. İşletme sahibi Bahadır Yaman, hazırlattığı afiş ile aldığı kararı tüm vatandaşlara gösterdi ve ayrıca 2582’ye SMS atarak vatandaşların da destek olabileceğini belirtti. Yaman Çiçekçiliğin bu anlamlı kararı herkes tarafından takdir edilirken, diğer işletmelere de örnek olması temennisinde bulunuldu.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Silahlı, Kuvvetleri’nin, Afrin’de, Sürdürdüğü

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KADIN NASIL GENÇ KALIR
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Ankara’dan”Saadet Partisi” Genel Sekreteri Cennet Bolu’daydı …
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Para Din Siyaset
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İLLA BİR SEBEP Mİ LAZIM?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel GÜNCELLENİYORUZ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tayip Erdoğan: “Bolu Bizi Şaşırtınız”
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben” adı nereden geliyor ?
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ AMASYA’DA BULUŞTU
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124