Haber: Semih Baykal

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından şunları ifade etti; “Takımımı böyle bir sahada böyle bir havada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gerçekten takdire şayan bir futbol ortaya koydular. Futbolcularımızla bizler ve Bolu halkı ne kadar gurur duysa azdır. Bizleri bu havada yalnız bırakmayan taraftarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok önemli ve kazanılması gerek bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu maçı çok çabuk unutup hemen Çarşamba günü oynayacağımız Balıkesirspor maçına konsantre olmalıyız. Maalesef sıkıştırılmış bir program var. Oradan kayıpsız dönersek ligi çok farklı bir yerde bitirebiliriz. İnşallah hesaplarımız bu yönde.”