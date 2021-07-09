Kazandığını sandı ama 32 bin lira dolandırıldı

Haber: Okay Özcan

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden iddia dolandırıcılığı yaklaşık iki yıl önce Bolu’da meydana geldi. Dolandırıcılık olayı üzerine Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Müşteki Yasin Ayaz’ın savcılıkta verdiği ifade üzerine Abdil Erdoğdu ve Yusuf Yakut hakkında dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle ilk dava görüldü.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine başından geçenleri anlatan mağdur Yasin Ayaz, şunları söyledi; “Face book sitesinde gezindi yaparken futbol maçları ile ilgili iddiacı iki kişiyle tanıştım ve ardından bu kişilerle telefonla irtibata geçtim. Abdil Erdoğdu bana; ‘Kardeşim maçlar garantili. Kuponda her hangi bir sıkıntı yok. Paran varsa 100 milsi bas’ diyince kendisine inandım. Bu şahıs bana bir kuponun 150 lira olduğunu söyledi. Para kazanmak hevesiyle kuponu onayladım. Bir gün sonra bu şahıs Whattsapp hattından bana görüntü göndererek. Kuponun tuttuğunu ve 75 bin lira kazandığımı söyledi. Çok heyecanlandım. Bir kez daha beni aradı ve bu seferde transfer ve vergiler için 32 bin 550 lira hesabına para yatırmamı istedi. Karın iyisi kötüsü olmaz diye teklifi kabul ettim ve düğün yapmak için biriktirdiğim 32 bin 550 lirayı havale yaptım. Günler geçti, 75 bir liraya kavuşmadım. Bu tür işe bulaşmaktan dolayı çok üzgünüm. Ne olur bana paramı kurtarın ve bana verin” diye yalvardı.

SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Abdil Erdoğdu ile Yusuf Yakut, mahkemede bir birlerini suçladılar ama üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için 12 Ekim 2021 tarihine ertelendi.