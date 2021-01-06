Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Haber: Volkan Yılmaz

Kaza dün saat 15.30 sularında Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 EB 0657 plakalı motosiklet, Parti Sokaktan Stadyum Caddesi istikametine devam ederken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne doğru bir anda dönüş yapan 14 DR 930 plakalı otomobil ile burun buruna çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazanın şiddeti ile otomobil camına sert bir şekilde çarparak yola düştü. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ve emniyet ekipleri sevkedildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından tedavisine devam edilmek üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 11:13