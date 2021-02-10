Haber: Ceylan Beykoz

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor ile zorlu bir mücadele oynadıklarını belirten Ümit Şengül, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazanmamız önemliydi." dedi.

Maçın ilk 20 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ve 2 de gol bularak skor üstünlüğünü elde ettiklerini anlatan Şengül, "Yediğimiz gol bizde sıkıntıya yol açtı. Ancak maçın sonuna kadar skoru korumasını bildik. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Kalan maçların kendileri için final niteliğinde olduğuna işaret eden Şengül, sezon sonunda bir üst lige yükseleceklerine olan inancını dile getirdi.