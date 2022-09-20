Kazaya sebebiyet veren sürücü 3.43 promil alkollü çıktı

Haber: Süleyman Kurt

5 aracın karıştığı zincirleme kaza 15.00 sıralarında sanayi kavşağı dönel kavşakta meydana geldi. İddiaya göre 14 AL 089 plakalı aracın sürücüsü Kadir Özcan, 14 AAK 666 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Konuk, 14 ABT 971 plakalı aracın sürücüsü Nihat Akı ve 14 DP 704 plakalı aracın sürücü Kadir Öztürk kırmızı ışıkta bekliyordu. İbrahim İyigün’ün kullandığı 14 AAV 141 plakalı minibüs süratli bir şekilde öndeki araçlara çarptı ve 5 araç adeta birbirine girdi. Kazada ağır hasar alan araçlar, vatandaşlar ve trafik ekipleri tarafından birbirlerinden güçlükle ayrılırken, 14 AAK 666 plakalı araçta bulunan Yunus Akbaş yaralandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYAKTA DURAMADI

Kazadan dolayı trafik, Ankara yönüne bir saat boyunca tek yönden verildi. 3.43 promil alkollü olan sürücü İbrahim İyigün ise ayakta durmakta zorlandı. Yapılan incelemede ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen İyigün, Bahçelievler Polis Merkezi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.