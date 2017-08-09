Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz gün Gölcük yolu üzerinde, 14 AN 825 plakalı araç ile 34 TK 6595 plakalı otomobil arasında gerçekleşen kazada, vidanjörün şoförü Nurettin Aytar hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza ile ilgili resmi internet adresinden açıklama yapan Bolu Belediyesi, tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bolu Belediyesi, Seben–Kıbrısçık yolu üzerinde Belediye’ye ait bir vidanjör ile iki aracın karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama yaptı. Belediye’den yapılan açıklamada kazaya, şerit ihlali yapan bir aracın neden olduğu belirtilerek, “Karşı yönden gelen aracın şerit ihlali yaptığı kaza tutanağı ile de sabit olan üzücü kazada can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Kazaya neden olan araç şoförünün yakalanması için Emniyet ekiplerinin aramaları devam etmektedir.”

“KAZAYA ŞERİT İHLALİ NEDEN OLDU”

Açıklamanın devamında kazanın şerit ihlali yüzünden olduğunu söyleyen Bolu Belediyesi “Bolu istikameti, Seben–Kıbrısçık yolu üzerinde, 8 Ağustos Salı günü meydana gelen üzücü kazada Bolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’ne ait 14 AN 825 plakalı vidanjör, görev dönüşünde, virajda şerit ihlali yapan 34 TK 6595 plakalı araç ile karşı karşıya gelmiştir. Vidanjör sürücüsü, çok daha elim sonuçlar doğurabilecek bir çarpışmayı önleyebilmek amacıyla ani fren yapmış, bu nedenle de aracının kupa kilitleri kopmuştur. Sürücünün aracın kontrolünü kaybetmesi üzerine vidanjör, karşı yönden gelen 14 BL 775 plakalı araçla çarpışmıştır. Üzücü olayda can kaybının olmaması tek tesellimizdir. Kazada yaralanan araç sürücülerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kazaya neden olan 34 TK 6595 plakalı araç şoförünün yakalanması için Emniyet ekiplerinin aramaları devam etmektedir. Bu olay vesilesiyle tüm sürücülerden ve vatandaşlarımızdan, trafik kurallarına dikkatli bir şekilde uymalarını rica ediyoruz” dedi.