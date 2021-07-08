Kazayı yaralı atlattı



Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücünün bulunduğu hafif ticari araç dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla dereye uçan araçtan kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Göynük ilçesi Cuma mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine seyir halinde olan 14 LE 936 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Esin G., bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil kontrolden çıkarak ilçenin merkezinden geçen dereye uçarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla sürücü dereye uçan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Dereye uçan araç ise iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.