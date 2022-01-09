Kazım Başkandan örnek davranış

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Kazım Konak, dün saat 11.00 sıralarında kullandığı 14 DK 350 plakalı aracıyla seyahat ederken, sola dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen kurye motosikletine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralınken, Başkan Konak, hemen 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi ve bu sırada ambulansın olay yerine gelmesine kadar yaralı motosiklet sürücüsünün başından bir dakika bile ayrılmadı.

Tüm suçun kendisinde olduğunu söyleyen Başkan Konak, kurye motosiklet sürücüsünün hiçbir suçu olmadığını da vurguladı. Konak, sürücüden ayrıca kazadan dolayı helallik isteyerek özür diledi. Bu olayı gören vatandaşlar Başkan Konak, “Helal olsun size. Bir başka yönetici olsa, suçu başkasının üzerine atardı. Yaralı sürücüye sahip çıkmanız çok güzel bir olay” dediler. Kazada Konak’ın aracının sol ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Konak ayrıca, motosikletin tamirinin kendisi tarafından karşılanacağı söyledi.