Kazım Karsu aday olacak mı?

Özel Haber: N. Halid Altundal

İlçe kongrelerine devam eden Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu Teşkilatında İl Başkanı Kazım Karsu, İl Kongresinde başkanlığa yeniden aday olup olmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi’nde herkesin aday olabileceğini belirterek başlayan CHP İl Başkanı Kazım Karsu ilk olarak, “Aday olamayacak hiçbir üyesi yok Cumhuriyet Halk Partisi’nin. Zaten bizim tüzüğümüz, yönetmeliğimiz onu gerektiriyor. Herkes aday olabilir. Bu tayin usulü değil. Belli miktarda üyenin imzasını alarak müracaat ediyor. Kongre salonunda müracaatı kabul ediliyor ve aday olmuş oluyor. Kazanması oya bağlı” dedi.

“ADAY OLUN BİZ SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ GİBİ BİR TAVRIMIZ YOK”

CHP İl Başkanı Karsu açıklamasının devamında, “Bizde Genel Başkan işaret edip İl Başkanı olunmuyor. Delegelerle, üyelerle oluyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisinin üyeleri Cumhuriyet Halk Partisinde yönetici olabilecek insanlar. Herkes üye olabilir, herkes delege olabilir ve herkes il başkanı, ilçe başkanı adayı olabilir. Onun için bir sorun yok. Yalnız kazanması sorunu var. Kazanma umudu olanlar aday oluyorlar. Kazanma umudu olmayanlar bir dahaki sefere çalışmalarına devam ediyorlar. Bizim ‘aday olun biz sizi destekleyeceğiz’ gibi bir tavrımız yok. Kongrede; talep eden, imza toplayabilen her üye aday olabiliyor. Onun için adaylıkla alakalı sorun yok” diye konuştu.

“DAHA ÇOK VAR”

Açıklamasının sonunda İl Başkanı Adayı olup olmayacağı ile ilgili konuyu değerlendiren Karsu şunları söyledi: “Ben aday olacak mıyım, olmayacak mıyım?.. Daha çok var. Cumhuriyet Halk Partisinde kendi kendine aday olamıyorsunuz. Bakıyorsunuz, ‘seçilebilecek miyim’ hesabı yapıp ona göre aday oluyorsunuz. Seçilemeyecek arkadaşlar daha sonraya kendilerini hazırlamak mecburiyetinde kalıyorlar. Bu tüzük gereği üyelerin seçebileceği bir şey. Onların takdiri, onların isteği üzerine oluyor. Sonra partiyi bir adım öteye ileriye götürebilecek insanları zaten arıyoruz. Onlar gelsinler, üye olsunlar, aday olsunlar, talep etsinler. Biz de üyelerle delegelerle onları tanıştıralım. Yoksa ‘sen aday ol, biz seni destekleyeceğiz’ gibi bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisinde.”