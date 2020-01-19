Kazım Karsu başsağlığı diledi

CHP İl Başkanı Kazım Karsu yayınladığı mesajda; “Eski Genel Başkan ve Başbakanlarımızdan Merhum Bülent Ecevit’in yol arkadaşı, siyasi tarihimizin önemli ismi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Rahşan Ecevit, vefa, sadakat ve mücadele dolu yaşamıyla sonraki kuşaklara örnek olacaktır. Kendileri Merhum Bülent Ecevit’in her zaman yanında olmuş ve yol arkadaşlığı yapmıştı. Vefat haberi hepimizi üzdü, Kendisine Allah’tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Merhume Rahşan Ecevit’in cenazesi için Bolu’dan araç kaldıracaklarını duyurdu. Cenaze törenine katılmak isteyen vatandaşlarımızın gerekli bilgileri CHP Bolu il başkanlığından edinebileceklerini söyledi.