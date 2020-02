Kazım Karsu yeniden Başkan!

Haber: N. Halid Altundal

Mevcut başkan Kazım Karsu’nun tek aday olarak katıldığı Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanlığı Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonundaki kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, CHP Eski Milletvekillerinden Umut Oran, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İlçe Başkanları, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile üyeleri, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

KARSU: “LİSTE DIŞINDA KALAN ARKADAŞLARIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan ve kongreye tek liste giden mevcut İl Başkanı Kazım Karsu, “Ben de günün birinde genç ve dinamiktim ama bir gün her şey bitiyor yalnız Cumhuriyet Halk Partisi ve onun etrafı kalıyor. Günler çabuk geçiyor ama yaptığımız işler baki kalıyor. Saçlar ağrıyor, ayaklar tutmuyor ama yürek sağlam. Yüreğim sizler için Cumhuriyet Halk Partisi için atıyor. Bir yürek var ki o yürek Mustafa Kemal’in yüreği. Onun felsefesi onun eserleri onun bize bıraktıkları ile dolu. Bu güzel günde Atatürk’ün yolunda onun izinde Cumhuriyet Halk Partisini ve Türkiye’yi yücelttiği için huzurunuzda Atatürk’e teşekkür ediyorum. Ben tekrar il başkanı olabilmek için uzun uğraş verdim bu güne kadar. Hepinizi yönetime sığdıramadığım için üzüntüm var. 20 kişi içerisinde kadın ve erkek arkadaşlarımızı seçerken çok sıkıntı çektik. Liste dışında kalan arkadaşlarımdan özür diliyorum. Beni bu konuda anlayış içerisinde karşılayacağınız için teşekkür ederim” dedi.

Karsu’nun konuşmasının ardından İl Divan Kurulu seçimi yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Açıkel’in divan başkanı olarak seçildiği kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı okundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajının okunmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Açıkel, kongreye katılanlara hitap etti.

AÇIKEL: “MİLLET İTTİFAKIMIZ, ADALET VE KALKINMA PARTİSİNİN KEYFİ USULSÜZ VE ÇÜRÜMÜŞ POLİTİKALARINA DUR DEMİŞTİR”

Genel Başkan Yardımcısı Açıkel konuşmasında, Millet İttifakı’nın, AK Parti’nin çürümüş politikalarına dur dediğini ifade ederek şunları söyledi: “Hepinizin bildiği üzere 2002 den bu yana Türkiye hiç layık olmadığı bir şekilde ulusumuzun halkımızın yurttaşlarımızın 21.yüzyılda hak etmediği bir şekilde yönetilmektedir. Türkiye’de demokrasi yerler bir edilmiş, üretim ekonomimiz yabancılara ve iflasa terk edilmiş, sosyal devlet ise bir tür himmet, bir tür minnet ekonomisine dönüştürülmüş durumda. Türkiye’nin anayasası emri vaki bir referandumla ortadan kaldırılmış, dış politikası ülkeyi büyük bir maceracılığa sürükleyecek bir şekilde orta doğu bataklığına saplanmış, Mehmetçiğin canı risk altına alınmış, eğitim kurumlarımız liyakatsiz yöneticilerin yanlış ideolojilerin 21.yüzyıla yakışmayan felsefenin eşiğinde çürütülmüş toplumsal barış tahrip edilmiş durumda. Ülke büyük bir kutuplaşma çukuruna düşürülmüş, Cumhuriyetimizi kuran ve onun üzerinde yükselen yurttaşlık hukukumuz maalesef zarar görmüştür. Cumhuriyetimizin demokrasideki, ekonomideki, eğitimdeki dış politikadaki ve toplumsal barıştaki içine düşürüldüğü bu durumu aşmak için hepimizin büyük bir kararlılıkla, büyük bir cesaretle ve büyük bir heyecanla savunduğu Cumhuriyet değerlerini, demokratik değerleri 21.yüzyılda Türkiye’ye yakışacak bir şekilde yeniden iktidara getirme çabamız 31 Mart’ta ve 23 Haziran’da sonucunu almıştır. Millet ittifakımız, Adalet ve Kalkınma Partisinin keyfi usulsüz ve çürümüş politikalarına dur demiştir. Ancak yeni bir yola yeni bir sürece çok daha büyük bir kararlılıkla çok daha büyük bir heyecanla ve tüm yurttaşları Cumhuriyetçi bir hukukla kucaklayarak onlarla dayanışarak ilerleyeceğimiz yeni bir yola girdik. Bu yolda Türkiye’de demokrasiyi yeniden inşa etmek, üretene bir ekonomiyi kurmak, sosyal devleti yurttaşlarımızın hak ettiği bir şekilde anayasal bir kimliğe büründürmek, liyakatli kadrolarla bunu sürdürülebilir kılmak hedefini gerçekleştirmek için yola çıktık. Bolu il kongremizin bu uzun yürüyüşte önemli adımlardan biri olduğunu bilerek hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Yaşlısından gencine, kadınından erkeğine, örgütümüze yıllardır emek veren tüm kadroları şimdiye kadar vermiş oldukları ve bundan sonra verecekleri çabalar cumhuriyetimizi laik olduğu düzeye yeniden kavuşturmak, Adalet ve Kalkınma Partisinin Türkiye’yi içine soktuğu bu buhrandan çıkarmak, aydınlık bir gelecek inşa etmek için harcayacakları ve harcadıkları emekler için hepinize şükranlarımı sunuyorum.”

Açıkel’in konuşmasının ardından Kazım Karsu’nun tek aday olduğu kongrenin blok liste şekilde yapılması oylanarak kararlaştırıldı. Daha sonra söz alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Başkan Özcan konuşmasında ayrıca, kendisi ile ilgili sert açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’a da aynı sertlikte cevap verdi.

ÖZCAN: “BU YIL DAHA ÇOK YATIRIMA KAYNAK AYIRACAĞIZ”

Yerel seçimlerde tüm Türkiye’de umut veren sonuçlar aldıklarını belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuşmasının başlangıcında şunları söyledi: “Bolumuzda tam anlamıyla Mart’ın sonu bahar oldu. İlçe kongremizde de ifade etmiştim. Gerçekten tüm yol arkadaşlarıma yoldaşlarıma yine birlikte yol yürüdüğümüz İYİ partili arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Tabi ki bu başarıyı taçlandırmak için bunu kalıcı hale getirebilmek içinde inanın neredeyse 24 saatimizi belediyemize ayırıyoruz. Ben haftanın 7 günü çalışıyorum Bolu’da olduğum zamanlar. Pazar günleri de dahil kafa yoruyorum ve belediyeye gerçekten yaşıyorum. Belediye başkanlığını keyif alarak yapıyorum. Ve her türlü soruna hakim olmaya çalışıyorum. Çözümde bulmaya çalışıyorum. Elbette bu süreçte hatalarımız, eksiklerimizde olacak. Ondan önce sizin mazur görmenizi bekliyorum. Zor bir belediye devir aldık bunu rakamları ile anlatmıştım. Ama 2019 yılında özellikle ekonomik olarak iyi bir sınav verdiğimiz düşünüyorum. Yani icra takiplerinin hiçbiri yok artık. Bolu Belediyesi borçlarını rahatlıkla ödeyebilir duruma geldi. 2020 yılı 2019’dan daha farklı olacak. Bu yıl daha çok yatırıma kaynak ayıracağız. 2021,2022 ve 2023 yılları bizim açımızdan tamamen rahatladığımız projelerimizin tamamının hayata geçirdiğimiz yıllar olacak. 2020 yılının zorluğu şu, 4 tane çok maliyetli işe soyunduk. Bir tanesi hep söylüyorlar ya kara dere tüneli, kara dere tüneli yaptık. Kardeşim sadece tüneli açmışsın onun iç kaplaması bize kalmış 18 milyonluk bir iş. Pis su arıtmayı yeniden ihalesi yaptık, kaynağını bulduk. Adam 2 milyonluk iş yapmış gitmiş. KDV dâhil 64 milyon civarında 2020 yılında yapacaklarımız. Yine Orman Bölge Müdürlüğü binası 21 milyonluk binaydı yüzde 30 bitti. 14 milyon buraya para vereceğiz. Birde hemen yanımızda iş merkezi vardı ihalesini yaptık. Kaynağı hazır denilen onunda hiç kaynağı falan yok. 25,30 milyon civarında olacağını hesaplıyoruz. O işi de bu yıl bitireceğiz. Yani bu yıl 120 milyon civarında bu 4 projeye para ayırdık. Onun dışında da çok ciddi bir planlama yaptık. Artık hangi sokakta hangi çalışmayı yapacağımızı bilerek gideceğiz. İnşallah programa da sadık gidebilirsek birçok sorunu çözmüş olacağız. İcracı birimlerimizin tamamı artık her ay ne yapacağın bilerek gidecek. Kaynağı olmayan hiçbir işe girmeyeceğiz. 2020 yılında bu kadar borç ödemeyeceğiz. Dediğimiz gibi daha çok gözle görünür çalışmalar başlayacak. Ama asıl rahatlayacağımız yıl 2021, 2022, 2023. Çok iyi gideceğiz. Bunları yaparken nasıl yaptık, hep söylüyoruz. İdari ve mali açıdan oturtmaya çalışıyoruz, israfı engellemeye çalışıyoruz. Her yerde gururla söylüyorum. Başını yastığa koyarken şunu bilin Bolu Belediyesi bizim bir kuruşumuzu dahi israf etmiyor. İsrafı engelledikçe daha sağlam adımlar atıyoruz. Bunun bereketi de oluyo.r”

“200 KİŞİNİN EKMEĞİYLE OYNUYORLAR”

Konuşmasının devamında AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay’la başlayan İŞKUR polemiğine değinen Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Türkiye de iktidarda AKP, ama burada muhalefetteler. Ama bunların muhalefet anlayışları bir tuhaf. İş yaptırtmamaya odaklanmışlar. Bize zarar verme adına Bolu’daki tüm vatandaşları cezalandırmaya kalkıyorlar. Tüm bunlara rağmen biz işimi yapıyoruz. Ama şu son yaşanan olayları biliyorsunuz. Bizim oradaki kavgamız ne, 200 kişiye istihdam sağlayacağız. Projeye başvurduk. Önce müdür bakanlığa sormam gerekir dedi. Buyur sor dedik. Bakanlığa sordu, bakanlık olumlu görüş verdi. Evet belediye de bu imkandan faydalanabilir. Sonra anlaşıldı ki Türkiye’de birçok belediye bu projelerden faydalanıyor. O zaman bizde faydalanalım verin cevabınızı, efendim veremem. Niye vermezsin, baskı görüyorum, Kim sana baskı gösteriyor, ilk başta yorum yok. Sonrasında arkadaşlarımız gidiyor. Onlara diyor ki devletin müdürü ‘başkana selem söyleyin, şu anda AK Partide milletvekilleri ve il bakanı toplantıda bu konuyu istişare ediyorlar. Bana izin ver derlerse veririm. Demezlerse vermem. Cevap bu. Bunun ayıbını bir tarafa bırakıyorum. İl başkanını arıyorum kardeşim adam senden talimat bekliyor. Bolu için güzel şeyler yapmak istiyorsan ver talimatı. Defalarca uyardık, en sonunda müdür dönüş yaptılar izin vermediler diye. İnsanların ekmeğiyle oynuyorlar, 200 kişinin ekmeğiyle oynuyorlar. Ne yaptık bunun üzerine bilboardlara çıktık. Olayları özetledik. Ve dedik ki bak bunun sorumlusu AK Parti İl Başkanı. Arayın, niye böyle yaptın demek isterseniz numarası bu dedik. AK Parti İl Başkanının numarasını vermek ne zamandır suç oldu?” diye konuştu.

“ŞU KARDEŞİNİZ PKK’NIN ÖLÜM LİSTESİNE GİRDİ. EVDE BU MEVZU KONUŞULMADI BİLE”

AK Parti İl Başkanın numarasını toplumdan saklamasının ayıp olduğunu belirten Başkan Özcan konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Kamuya mal olmuş insanların ne özel hayatları gizlidir, ne de teflonları gizlidir. Böyle bir şey olmaz. Neymiş gece ararlarsa taciz ederlerse, sen demiyor musun; 24 saat telefonum açık, adamın hastası olursa, adamın cenazesi olursa seni aramayacakta kimi arayacak. Veya beni aramayacakta kimi arayacak. Benim numaramı bilmeyen yok. Canlı yayında defalarca söyledim. Üst düzey siyaset yapanın numarası gizli olur mu? Ben telefonunu yazarak hedef göstermişim. 12 yaşındaki çocuğu ertesi gün baba ben okula gideceğim mi demiş. Duygu sömürüne bak. Şu kardeşiniz PKK’nın ölüm listesine girdi. Evde bu mevzu konuşulmadı bile. Mağduru oynamaya çalışıyor, zalimden mağdur olmaz. Bolu beyi ne yapsa da mağdur olamazdı. Senden de mağdur çıkmaz.”

“BİZ FETÖ’CÜ TAKTİKLERİ BİLMEYİZ, ONU SİZ BİLİRSİNİZ”

Yüzünün utandığı zaman kızardığını ve bir de rahatsızlığından dolayı kızardığını söyleyen Başkan Tanju Özcan konuşmasında ayrıca, “Sorun benim yüzümün kızarması değil de, sorun şu senin yüzün niye kızarmıyor kardeşim. Bu kadar yolsuzluğu görüyorsun, bu kadar hırsızlığı görüyorsun. Hiç yüzün kızarmıyor. Tayyip Erdoğan’ın yüzde 67 oy aldığı şehirde seçimi kaybediyorsun il başkanı olarak, gene yüzün kızarmıyor. Sorun senin yüzünün kızarmaması. Bir de diyor ki FETÖ’cü taktikler uyguluyormuşuz. Vallahi biz FETÖ’cü taktikleri bilmeyiz, onu siz bilirsiniz. Biz FETÖ’cülerin bir bardak çayını bile içmiş insanlar değiliz. Ama siz FETÖ’cülerle yurt dışı ziyaretleri yapan, birlikte iş tutan, bu ülkenin her türlü derde sokan sizlersiniz. O yüzden ortada bir FETÖ’cü taktik olursa bunu da en iyi bilen sizsiniz” dedi.

“UTANMADAN CUMHURİYET HALK PARTİLİLERİ FETÖ’CÜLERLE AYNI YERE KOYMAYA ÇALIŞIYOR”

Özcan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İki de bir diyor ki: ‘15 Temmuz gecesi nerdeydin?’Defalarca söyledim. Meclisteydim. Ondan sonra o nöbetlere niye gelmedin. Kardeşim ondan sonra çıkan FETÖ’cülere bak bakayım. O nöbetlere katılanlar arasında çıkmış o FETÖ’cüler. O meydandakilerin hepsi FETÖ’cü demiyorum. Ama FETÖ’cüler korkudan o meydanlara gitme ihtiyacı duydular. Bunlar FETÖ’cü diyenleri aynaya bakmaya davet ediyorum. Aynaya baktıklarında FETÖ’cünün kim olduğunu görürler. FETÖ’cülerle el ele kol kola yürüyenler. Neredesin hocam dön artık diyenler bu gün utanmadan Cumhuriyet Halk Partilileri FETÖ’cülerle aynı yere koymaya çalışıyor.

“ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BUNLARA”

“Yandaş basında benimle ilgili bir haber vardı. FETÖ’nün siyasi ayağı diye. Konu 2011 yılında yeni milletvekili olduğu da posta görüşmeleri basına düştü. Şimdinin MİT müsteşarı o görüşmeler yapılırken başbakanlık müsteşar yardımcısı ben bu zat hakkında suç duyurusunda bulundum. Kamuoyuna da duyurdum Sonra benim suç duyurum üzerine beni ifadeye çağırmalarını bekliyorum, çağırmıyorlar. FETÖ’cü bir başsavcı vardı, aradım onu dedim ki: ‘kardeşim ben şikayet ediyorum ben milletvekiliyim. Beni ifadeye dahi çağırmıyorsunuz.’ Adam beni ifadeye çağırmadı. Şimdi dönmüş dolaşmış daha ortada MİT TIR’ları yakalanmamış, benim suç duyurumda beni MİT TIR’ları davasıyla ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin bunlara.”

“BUNLARIN BİR AN ÖNCE GİTMESİ GEREKİYOR”

AK Partinin 17 yıldır ülkeye zarar verdiğini söyleyen Başkan Özcan konuşmasının sonunda ise, “Bunlar ilk seçimde gidiyorlar. Belediye seçiminde sonra şöyle demiştim 7 yıl da ben beş kez seçilmişim, ülke sandığa gitmekten yorulmuş, şu 4 yılı herkes iyi kullansın demiştim. Ama bu gün aynı kanaatte değilim. Bunların bir an önce gitmesi gerekiyor. Ülkenin başına daha fazla bela olmaları lazım. Adımın Tanju Özcan olduğuna inandığım kadar, yerel seçimlerde demiştim ki bu seçim kazanacağız dediğim günkü inancımla söylüyorum. İlk seçimde Abbas yolcu, gidiyorlar. Ülke rahat nefes alacak. Diliyorum ki bu seçimde hemen olur her şey yoluna girer. Siyaseten baktığımda hiç bu kadar inançlı olmadım. Gerçekten gidiyorlar. Cumhuriyeti kuranlar olarak bu beladan ülkeyi kurtaracağız” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmaların ardından blok listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Kazım Karsu yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı olarak seçildi. Yapılan kongre sonrası CHP’nin yeni il yönetimi şu isimlerden oluştu: Fatma Alp, Mehmet Akça, Durmuş Bahşi, Önder Başaran, Hülya Bayraktar, Cahide Beşli, Servet Boz, İsmail Hakkı Candemir, Gürkan Gani Çakmak, Neriman Demir, Mehmet Duru, Hamdi Erol, Eda Karakış, Erol Kaya, Hakan Kırmusaoğlu, Tevfik Koç, Tülay Özçelik, Metin Özkan, Nihat Yetkin, Kumru Taşer

İl Disiplin Kurulu üyeleri; Hasan Haydaroğlu, Faruk İyigün, Cemal Küsen, Ahmet Özcan, Nilgün Özerdoğan, Cemal Özsoy, Meral Parlak, Necdet Tercan, Bilge Yönet

Kurultay Delegeleri; Turhan Bulut, Zuhal Işın Toker, İlker Karaoğulları, Hüseyin Kazım Karsu, Kübra Özcan, Emin Tekemen