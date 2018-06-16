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    • Kazım Karsu’dan bayram mesajı

    Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karsu, mesajında birlik ve dayanışmanın önemini vurguladı.

    13 Haziran 2018 Çarşamba 12:39
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    Kazım Karsu’dan bayram mesajı
    Haber: BMA

    11 ayın sultan Ramazan ayının sonra ermesi ile birlikte yaşayacağımız Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, bayram mesajı yayımladı. “Sabır, rahmet ve bereket ayı olarak kabul ettiğimiz Ramazan ayını geride bıraktık” diye sözlerine başlayan CHP İl Başkanı Kazım Karsu mesajında şu ifadelere yer verdi:

    “Zor durumda olanlara karşı duyduğumuz yardım duygusu, sıkıntılara karşı gösterdiğimiz direnç, kul hakkı yemekten duyduğumuz endişe Ramazan ayıyla birlikte daha da pekişti. Ancak bu ay, İslam dünyasının barışa, kardeşliğe ve huzura duyduğu özlemi gidermeye yetmedi. İslam coğrafyası üzerine sürdürülen siyasi, sosyal ve ekonomik baskıların sonlandırılması için harekete geçmeli ve birlik içinde olmalıyız. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti, İslam dünyasının içinde bulunduğu bu zor durumdan geçmişte olduğu gibi bugün de kurtulabilmesi için tek yol göstericidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temellerine demokratik ve sosyal hukuk devleti harcı ile yerleştirdiği köklü geleneğimiz, İslam dünyasının umududur. Bu umuda çare olmak toplumumuzdaki dayanışma ve yardımlaşma anlayışının dışa vurumu olacaktır.

    Tüm yurtta olduğu gibi Bolu da her daim dayanışma içerisinde olmalı, birbirini kucaklayan, kindar olmayan, kul hakkı yemeyen, çalmayan, ayrım yapmayan, ötekileştirmeyen, birlikte barış içinde yaşamayı hedefleyen vatandaşlarıyla, ilimizi kuşatacak daha güzel bir geleceğe, bayram coşkusuyla yürüyecektir. Bu inançla birlik ve beraberliğin perçinlendiği Ramazan Bayramında gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında şanlı Türk ordumuzun yürüttüğü operasyonlarda milletimizin geleceği için şehit düşen vatan evlatlarımızın, acılarını bir ömür yüreklerinde taşıyacak ailelerine de Allah'tan sabır diliyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle kıymetli Bolu halkının Ramazan Bayramını yürekten kutluyor, beraberlik, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi(CHP), Bolu, İl

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