Kazım Konak güven tazeledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Kültür Müdürlüğü tiyatro salonunda gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, ilçe belediye başkanları, MHP İl yöneticileri, Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül ve Ak Parti üyeleri katıldı. Kongrede konuşan Kazım Konak “Kongremizin öncelikle Teşkilatlarımız, Bolu’muz, AK Partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Öncelikle Cuma günü trafik kazası geçiren, çok kıymetli yol arkadaşım, dava arkadaşım, değerli il başkanım Nurettin Doğanay’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bugün aramızda olamayan, il başkanımızın saygı ve selamlarını iletiyorum. Sözlerimin başında kurucu Merkez İlçe Başkanımız Metin Yılmaz Başkanıma, Erol Özak Başkanıma, Adil Esen Başkanıma ve bayrağı devir aldığım Ahmet Eker Başkanıma teşekkür ediyorum. Onlarla birlikte bu dava için gece gündüz çalışan Yönetim Kurulu Üyelerine, bugüne kadar AK Parti davası için hiçbir beklenti içerisinde olmadan, bir nefer olarak hizmet eden Mahalle ve Köy Başkanlarımıza, sandık başkanlarımıza, müşahitlerimize, okul başkanlarımıza, yönetimlerde görev almış yada almamış tüm AK Partili gönüldaşlarımıza, şükranlarımı sunuyorum. Bu Bayrağı taşıyıp da, şu an aramızda olmayan ve ebediyete irtihal eden kardeşlerimize de Allah’tan Rahmet diliyor, onları manevi şahsiyetlerinde yad ediyorum. Bizlere öyle bir güçlü Teşkilat bıraktılar ki, Ben ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım onların bayrağı bıraktığı yerden, bir adım öteye taşıma mücadelesi içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“127 GÜN SÜREN SEÇİM SÜRECİ YAŞADIK”

31 Mart yerel seçimlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Konak “Göreve başlar başlamaz, bir yandan teşkilat içi çalışmalarımızı hızlandırarak, bir yandan da 31 Mart Yerel Seçimlerinin startını verdik. Cumhur İttifakımızın değerli birleşeni Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatları ve Ülkü Ocaklarının verdiği güçle Cumhur İttifakı olarak, Bolu’da, 127 gün süren yoğun bir seçim süreci yaşadık. Tabiri caizse, kirli ittifaklar ve gizli ortalıkların birleşeni olan karşı taraf, yalanlarla, iftiralarla ve akıl almaz vaatlerle seçim kampanyasını sürdürmüştür” şeklinde konuştu.

“GEÇEN SÜRE AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİ ARATMAKTADIR”

Yerel seçimlerin üzerinden geçen 11 aylık süre içinde vatandaşların Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili şikayetleri ve serzenişleri olduğunu ifade eden Konak “31 Mart seçimlerinin üzerinden, 11 aylık bir süre geçtikten sonra bugün gelinen nokta ise; bizim bu tespitimizi haklı çıkartmıştır. Bunu, Mesai gözetmeksizin yaptığımız çalışmalarda, Merkez İlçe Başkanlığımıza gelerek, şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla görüşen hemşerilerimizin, şikayetlerinden ve serzenişlerinden çok net görüyoruz. Görüyoruz ki, geçen 11 aylık süreç, Bolu’da Ak Parti belediyeciliğini aratmaktadır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Partimizin kurulduğu ilk günden bu yana bizlere en önemli öğüdü olan “Siyasetin Tek Limanı Ahlaktır” sözünü şiar edinmiş, AK Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatları olarak buradan diyoruz ki; bu sadece kısa bir moladır. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde, Ak Parti kadrolarıyla, ve Bolu Halkının desteğiyle Bolu Belediyesinde, yeniden AK Partinin Belediyecilik bayrağı dalgalanacaktır. Allah’ın izniyle, bundan da kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDEN SEÇİME DEĞİL HER GÜN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Seçimlerin ardından köy köy mahalle mahalle gezdiklerini belirten Konak “Moral bozmadan, umutsuzluğa kapılmadan, AK Parti Bolu Merkez İlçe Teşkilatı olarak hiç ara vermeden, bir yandan seçimin muhasebesini yaparken, bir yandan da köy köy, mahalle mahalle gezerek, hemşerilerimizle birlikte olduk. İl Başkanımızın, Milletvekillerimizin, İl genel Meclisi Başkanımızın, il Genel Meclisi Üyelerimizin de katılımıyla, Bolu’da Merkez İlçeye bağlı köylerimizin, birçoğunu bugün itibariyle ziyaret etmiş bulunmaktayız. Sadece seçimden seçime değil, yarın seçim olacakmış gibi yürüttüğümüz bu çalışmalardan, olumlu dönüşler aldığımızı da buradan ifade etmek isterim. Özellikle çiftçilerimizden ve orman köylülerimizden, gelen taleplerin karşılanması için, bizlere büyük destek veren, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve üyelerine, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“BU DAVA BİZİM DAVAMIZDIR, BU YOL BİZİM YOLUMUZDUR”

Konuşmasının sonunda yeni dönem için destek istediklerini belirten Konak “Göz açıp kapayana kadar hızla geçen bu sürecin ardından, bugün Kongremizde, siz değerli dava arkadaşlarımızın, yol arkadaşlarımızın karşısındayız. Liderimiz tarafından bizlere layık görülen bu şerefli görevin muhasebesi için karşınızda bulunduğumuz bugün sizlerden yeni dönem için de destek istemekteyiz. Bu dava bizim davamızdır, bu yol bizim yolumuzdur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız SN. Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, bu yol uzun ve ince bir yoldur. Bundan dolayı “İnandığın Yolda Yürü” şiarıyla çıktığımız yeni dönemin; Partimizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın, birlik ve beraberliğine vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyor, kongremize katılım sağlayarak bizlere güç veren, destek veren misafirlerimize ve AK Partili gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun inşallah” şeklinde konuştu.

Ayrıca kongrede Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile Bolu Belediyesi Eski Başkanı Alaaddin Yılmaz arasında gerçekleşen derin sohbet gözlerden kaçmadı.