Kazım Konak sahaya indi

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve yeni yönetimi kurum ziyaretlerine başladı. İlk olarak İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer'e makamında ziyarette bulunan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'ye ziyaret etti. Yüceer ve Köstereli'yi ziyaret eden Konak, İl Özel İdaresinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Yapılan ziyaretler ile ilgili konuşan Konak, “Dava ve yol arkadaşımız, partimizin hafızası, büyüğümüz İl Genel Meclisi Başkanımız Yaşar Yüceer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sırrı Köstereli'yi Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerimizle ziyaret ettik. Kendilerine çok teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.