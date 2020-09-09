Kazlar 18 Eylül’de satışa sunulacak

Covid-19 salgını dolayısıyla yapılamayacak olan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırına özgü kızarmış ve çiğ kazlar 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak.

Kazlar 18 Eylül’de satışa sunulacak

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan “Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı” pandemi (Kovid-19) nedeniyle bu yıl gerçekleştirilemeyeceği daha önceden Gerede Belediyesi tarafından duyurulmuştu.  Belediyeden yapılan yeni açıklamada bu yıl gerçekleştirilemeyecek olan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırına özgü kızarmış ve çiğ kazların 18 Eylül Cuma günü Kapalı Hal Pazarı’nda koronavirüs tedbirleri alınarak satışa sunulacağı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2020, 15:08
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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