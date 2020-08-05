KDV indirimini üyelerine duyurdu

Haber: Aysun Beykoz

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, corona virüsü (Covid-19) nedeniyle etkilenen ekonomik faaliyetlerin, hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmesine katkı sağlamak bakımından maliye politikası aracı olarak bazı hizmetlerde geçici olarak yılsonuna kadar vergi indirimleri yapıldı. Buna göre aşağıda belirtilen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin KDV oranları %18'den %8 indirildi. Bolu Demirciler ve Nalburlar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası da yapılan indirimi sosyal medya hesaplarından üyelerine duyurdu.

İşte vergi indirimleri yapılan işletmeler;

İş yeri kiralama hizmeti,

Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

Genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

Genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri.

Bu hizmetlerle beraber sunulan malzemeler ise bu indirim kapsamında değil.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2020, 12:55