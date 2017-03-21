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21 Mart 2017 Salı
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    • Keçeli Suyu ihalesi 30 Mart’ta

    Mengen, Eskipazar ve Gerede Belediyesi arasında muvazaalı durumda olan ve yapılan protokolle Mengen Belediyesi ile Gerede Belediyesi arasında yüzde 50-50 olarak tahsisine karar verilen Keçeli Suyunun ihalesinin 30 Mart’ta yapılacağı açıklandı.

    21 Mart 2017 Salı 10:48
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    Keçeli Suyu ihalesi 30 Mart’ta

    Haber: BMA

    Geçtiğimiz günlerde İller Bankası Müdürü Yusuf Büyük’ü makamında ziyaret eden ve ihalenin yakın zamanda yapılacağına dair söz alan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, İller Bankasının Keçeli Suyu İhalesini 30 Mart’ta yapacağını duyurdu.

    Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ‘’Başta Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü olmak üzere üzerinde çok durduğumuz ve ilgili müdürlüklerle yaptığımız görüşmelerde, keçeli suyu çalışmalarımızı hamdolsun iyi bir noktaya getirdik. Uzun zamandır işin peşini bırakmıyoruz, Milletvekilimiz dahil çalışmaları çok yakından takip ediyoruz. İller Bankası, Keçeli Suyu ihalesini 30 Martta gerçekleştirecek. Bu bağlamda emeği geçen başta Milletvekilimiz Fehmi Küpçü’ye ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonra Keçeli Suyu boşa akmayacak. Allah’ın izni ile en kısa sürede çalışmaları bitirerek halkımızın çok arzuladığı Keçeli Suyunu ilçemizde musluklardan akıtacağız. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

     

    Anahtar Kelimeler: Mengen, Eskipazar, Gerede, Belediyesi, Muvazaalı

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