Keçeli suyu tam kapasite çalışıyor

Haber: BMA

Yaklaşık iki aydır musluklardan akan Keçeli Suyu, lezzeti ve cazibesi ile ilçe halkı tarafından büyük takdir topladı. İlçede kullanılan içme suyu yaklaşık 2 aydır % 65 Keçeli, % 35 Yünlü yaylarından geliyor. Daha önce kullanılan Yeniçağa ve Ibrıcak depoları ise kapalı vaziyette bekletilerek ihtiyaç halinde çalışacak şekilde düzenlendi.

GEREDE ŞİŞELENMİŞ SU KALİTESİNDE SU İÇİYOR

Keçeli Suyu’nun yapılan analizlerde PH ve kalite noktasında Türkiye’nin en kaliteli suyu olduğunun ortaya çıktığını ve bu suyun şişelenebilir su olduğunu dile getiren Allar, ‘’Keçeli suyu kendi cazibesiyle ilçedeki depolara gönderilmeye devam ediliyor, yapılacak elektrik tasarrufuyla yatırım maliyetini 10 yılda amorti etmesi bekleniyor. İlçemize ve ülkemize hayırlı olsun.” dedi.