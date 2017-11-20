Haber: BMA

Gerede’nin uzun yıllardır beklediği ve yaklaşık 7 Milyon TL’ye mal olacak olan Keçeli Suyu Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde başlayan çalışmalarda kaptaj odası (Su Toplama Deposu) tamamlanarak çevresi tel örgülerle koruma altına alındı. Zorlu doğa şartlarına rağmen 2 ekskavatör, 1 kepçe ve 4 kamyonla çalışan ekipler ilçemize gelecek olan su hattının ilk 5 kilometresini tamamladı.

Keçeli Projesi’ne çok büyük emekler verildiğini belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Bugün bu büyük sorunu çözerek boşa akan suyu değerlendiriyoruz. Keçeli’den şu anda yapılan ölçümlerde saniyede 20 ile 30 litre arasında su geliyor. Gerede’nin ihtiyacı olan su saniyede 50 litre civarında. Keçeli Suyu ile Yünlü Yaylası’ndan gelen suyun ilçeye yeteceğini düşünüyoruz. Gerede için küçük düşünmüyoruz. Hedefimiz hep büyük projelere imza atmak. Hemşehrilerimin en kaliteli suyu içmesi onların en doğal hakkı ve biz buna göre hareket ediyoruz. Ayrıca Keçeli Suyu kendi cazibesiyle ilçeye geleceği için proje tamamlandığında yıllık 700 bin TL dolaylarında bir para belediye kasasında kalacak. Bu küçümsenmeyecek kaynakla da inşallah farklı projelere imza atacağız. Hava şartları elverdiği sürece hedefimiz Keçeli suyunu 2018 yılında musluklarımızdan akıtmak. Diğer tüm projelerimizde olduğu gibi kaynak bulma noktasında büyük desteklerini gördüğümüz, yaptığımız tüm çalışmalarda yanımızda olan Hemşehrimiz Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’ye de hemşehrilerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.