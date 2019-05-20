Keçikıran’da yangın

Mudurnu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı merkez mahallesinde çıkan yangın çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Keçikıran’da yangın


HABER:Gönül Olutürk

Alınan bilgiye göre, Keçikıran Mahallesi'nde Arif Gökceoğlu'na ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki samanlık ve ahıra da sıçradı. Ahırdaki büyükbaş hayvanlar mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı.

Yangında ahşap ev ile samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2019, 14:40
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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