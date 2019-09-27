Kedi katili kameralara yakalandı

Özel Haber: Erdal TANRIVERDİ

Bolu’da hayvan katliamı yapıldı. Hayvan düşmanı cani kadın Gülseren Y., kedilerden rahatsız olunca çareyi onları zehirleyerek öldürmekte buldu. Hayvan düşmanı cani kadının kedileri zehirleme olayı, mahalle sakinleri tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kuru mamaların içerisine koyduğu fare zehri ile kedileri vahşice öldüren kadın, bir utanmadan sıkılmadın; “Hepsini öldüreceğim” tehdidinde bulundu.

Bu durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri, kedilerin zehirlenme olayını cep telefonlarına kaydettikten sonra Bahçelievler Polis Merkezine giderek Gülseren Y. Hakkında şikayet ve suç duyurusunda bulundu. Mahalle sakinleri kedi düşmanı cani kadının cezalandırılmasını ve adalet önünde hesap vermesini istediler.