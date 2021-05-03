Kedi sesi yavruları kurtardı!

İlimizde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediye ulaşmak isteyen itfaiye personeli, cep telefonundan açtıkları kedi sesiyle hayvanları kurtardı.

Kedi sesi yavruları kurtardı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'da büfenin çatısında sıkışan 3 yavru kedi cep telefonundan açılan kedi sesiyle kurtarıldı

İlimizde İtfaiye Ekipleri, bir büfenin çatısında mahsur kalan 3 yavru kediyi, cep telefonundan açtıkları kedi sesi ile kandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta bir büfenin çatısında kedi yavruları gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çatıdaki 3 yavru kediyi yakalamak için ilginç yöntemlere başvurdu. Bir itfaiye erinin cep telefonundan kedi sesi açmasıyla yavru kediler çatının uç kısmına kadar geldi. Ekiplerin yakaladığı yavru kediler, annelerinin yanına bırakıldı.

Anne kedinin çalışmalar sırasında sürekli ekiplerin yanında dolaşarak yavrularının kurtarılmasını beklediği görüldü.

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