Kedi vahşeti bitmek bilmiyor

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Geçtiğimiz hafta, Bolu’da ayakları kesilmiş halde bulunan kediler vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarında büyük bir tepkiyle paylaşılmıştı. Borazanlar Mahallesi'nde yeni bulunan üç ayağı kesilmiş kediyi gören vatandaşlar “Biz bunların köpek saldırısı olduğuna inanmıyoruz” diyerek isyan etti.

Önceki gün sabah saatlerinde, Borazanlar Mahallesi'nde bir kadın takipçi tarafından yeni görüntülenen üç ayağı kesilmiş kedi, vatandaşları isyan ettirdi. Sosyal medya hesaplarında görüntüyü paylaşan duyarlı vatandaşlar, “Biz bunların köpek saldırısı olduğuna inanmıyoruz, bunu yapanların bir an önce bulunmasını, bu olayların son bulmasını istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

Bolu’da geçtiğimiz hafta, Beşkavaklar ve Alpagutbey Mahallesi'nde ayakları kesilmiş halde bulunan kediler vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medya hesaplarında "Bu üzücü görüntüleri paylaşmak istemezdik. Dün Beşkavaklar Mahallesinde bugün Alpagut Bey'de.. Yetkilileri göreve davet ediyoruz, bu canileri bulun. Bugün masum hayvanlar, yarın çocuklar tehlikede" ifadeleriyle paylaşıldı.

BAŞSAVCILIK, ‘KEDİLER KÖPEK SALDIRISI SONUCU ÖLDÜ’

Konuyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılmış, açıklamada; "Yürütülen soruşturma neticesinde ölen kedilerin vatandaşlar tarafından gömüldükleri bilgisine ulaşılmış, çevrede yapılan kamera araştırması sonucunda kedilerin 4 adet sokak köpeği tarafından kovalandıkları görüntülerden tespit edilmiştir. Ayrıca ölen kediler üzerinde Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan ön inceleme neticesinde; kedilerin ayaklarında herhangi bir kesici delici alet yarasının bulunmadığı, parçalanma sonucu kopmanın gerçekleşmiş olabileceği kanaatine varıldığı, bu hususa ilişkin nihai raporun çarşamba günü tanzim edileceği bilgisine ulaşılmıştır. Yürütülen tahkikat nazara alındığında; bu aşamada kedilerin sokak köpeklerinin saldırısı sonucu öldükleri değerlendirilmektedir” ifadeleri kullanılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 13:38