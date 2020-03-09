Kedi ve köpeğin örnek dostluğu

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Göynük ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan İsmail Öztürk’e ait kedi ile köpeğin sevimli halleri duygulandırdı. Birlikte uyuyup birlikte oyun oynayan köpek ve kedinin sıcak halleri görenleri hayretler içinde bıraktı. Cep telefonuyla kedi ve köpeği kayda alan Öztürk videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, kısa sürede birçok kişi izledi. Öztürk kedi ile köpeğin dostluğu ile ilgili olarak “Kedimiz ile köpeğimiz birbirini çok seviyor. Çok bağlılar. Köpeğimiz kediyi arkadaş olarak kabullendi. Kedi köpeğin üzerinde yatıyor. Köpeğimiz kediyi sever, öper, yalar. Birbirlerine şaka yapmayı da seviyorlar” ifadelerini kullandı.