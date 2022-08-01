Kedi ve Köpek Sahiplerinin Dikkatine!

Haber: S. Özge Yücel

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası, artık evcil hayvanların zorunlu kimlik kartı olacak. Konu ile alakalı olarak Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önemli hatırlatmada bulundu. Müdürlük, Kedi ve köpek sahipleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak her yaştaki sahipli kedi ve köpeklerin Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) kaydını yaptırması gerektiğini vurguladı.

ELEKTRONİK ORTAMDA KAYIT ALTINA ALINMASI AMAÇLANIYOR

Konu hakkında açıklama İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bilindiği üzere Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında protokol imzalanmıştı. Protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibiyle başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanıyor. Bu kapsamda Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecektir. Böylece sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecektir. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altında tutulacaktır. Mikroçip uygulaması Bakanlık bünyesinde çalışan veteriner hekimlerimiz veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimlerimiz tarafından da yapılabilecektir.”

EN GEÇ 15 GÜN İÇİNDE KAYDEDİLECEKTİR

“Buna göre, yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın İl/ilçe müdürlüğüne başvuracaktır. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecektir. Sahipsiz hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek sahiplendirilmesi durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle sahiplendirme tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde İl/İlçe Müdürlüklerine başvurulacaktır. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu İl/ilçe müdürlüğüne bildireceklerdir. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları sahiplenmek isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapabileceklerdir.

KAYIT ALTINA ALDIRMAK ZORUNDADIR

“Unutmayalım, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişiklikle; "Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmakla yükümlüdürler ve hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına belirlenen süre zarfında İl/İlçe müdürlüklerimiz veya serbest veteriner hekimlerimize kedi ve köpeklerinizi PETVET (Ev Hayvanı Kayıt Sistemi)e kaydettirebilirsiniz.”