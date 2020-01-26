Haber: C. Kutay Aykan

İlimizde oryantiring hocalığı yapan Hilal Duman, öğrencisi Mustafa Şuayip Akbaş ve dağcı Fırat Özçakıroğlu, son günlerde özellikle gecelerin aşırı soğuk olması nedeniyle metruk binalar ile inşaatlara sığınarak yaşam savaşı veren sokak kedilerini korumak için strafor kutlarından 40 adet kedi oteli yaparak, sokak sokak yerleştirerek örnek bir davranış gösterdiler.

Sokak kedilerinin açlıktan değil soğuktan donarak yaşamlarını yitirdiklerini belirten Hilal Duman; “Öğrencim ve dağcı arkadaşımızla birlikte bir araya gelerek, aklımıza sokak kedilerinin üşümemesi için fikir geldi. Yıldız Balıkçılık yetkilileri ile görüşerek, balık taşıdıkları straforları bize verdiler. Yaklaşık 3 saat içerisinde 40 tane kedi oteli yaparak, bunları da kendi imkanlarımızla sokak sokak gezerek yerleştirdik. Sokak kedilerinin yaşaması için elimizden geleni yaptık. Özellikle yavru kediler soğuğa dayanamıyor ve donarak ölüyorlar. Sadece bizler değil, bütün hayvan severleri destek olmaya davet ediyoruz. Kediler ölmesin” dedi.