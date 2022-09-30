Kedilerine kavuşunca dünyalar onun oldu

Haber: Süleyman Kurt

Sağlık Mahallesi Esat Sokak, Esat Eroğlu Apartmanı’nda çıkan trafo yangınında daire sakinlerinden olan yaşlı bir kadın zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarılan yaşlı kadın tedavi altına alınırken, olay yerine heyecanlı ve telaşlı bir şekilde gelen Esra Karacaoral isimli kadın, oturduğu dairesinde iki kedisinin bulunduğunu ve dumandan etkilenebileceğini söylemesi üzerine itfaiye ekipleri seferber oldu.

İLK ÇABA BOŞA ÇIKTI

Mahsur kalan kedilerin bulunduğu daireye tekrardan giren itfaiyeciler, korkudan kaçan kedileri bulamayınca ilk çabaları boşa çıktı. Dumanların dağılmasıyla birlikte kedilerin sahibi ile tekrardan eve giren itfaiyeciler, evdeki Scottish cinsi Zeyna ile British cinsi Ares isimli kedileri kurtarıp puset içine koyarak olay yerinden uzaklaştırdılar.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜ

Cins kedilerinin hayatta olmalarından dolayı sevinç gözyaşları döken Esra Karacaoral, kedilerini doya doya öptükten sonra, “Hadi şimdi babanıza müjdeli haberi verelim” diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bu görüntüler hayvan severleri de mutlu etti. Mahsur kalan iki cins kediye ev sahibiyle birlikte kurtaran itfaiyeciler; “İnsanda kedi de bizim için bir can taşımakta. Kedilerin dumandan etkilenip zehirlenmemeleri bizim içinde sevindirici oldu” dediler.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 16:57