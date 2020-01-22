Haber: C. Kutay Aykan

Duyarlı vatandaşlar sosyal paylaşım sitelerinden şu duyuruyu yaptılar; “Bolu-Kıbrıscık ve Seben toprakları dahilinde gördüğünüz keklikler av hayvanı değildir. Onların çoğunluğu Bolu'da özel olarak yetiştirilip zehirli kenelerin toplanmasına katkı sağlamak için doğaya salınmaktadır. O yüzden keklik avlamayın, çevrenizi bilinçlendirin ki onlarda avlamasın” denildi.

Bazı avcılar, doğa katliamcıları ve hayvan düşmanları, kekliklerin doğaya büyük katkısı olmasına rağmen, keklikleri avlayarak, hem dokuya hem de çevreye zarar veriyorlar. Kekliklerin avlanması için Bolu halkının birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istenirken, bizde bu olaya destek veriyoruz. Keklikler avlanmasın